Kevin, ne recevant «que» 20 euros au CPAS de Beaumont alors qu’il est dans le besoin, s’est montré très violent

« Kevin venait de perdre son boulot. Sa situation était d’autant plus précaire qu’il avait une compagne et un jeune enfant. Il s’est alors présenté au CPAS et on lui a alloué… 20 euros ! D’autres que lui, célibataires et sans enfant, recevaient plus. Il n’a pas supporté et il s’est fort énervé », concédait l’avocate de Kevin devant le tribunal. Le jeune homme expliquait par ailleurs qu’il avait été poussé à bout par les circonstances, qu’il s’était calmé depuis, qu’il avait eu une mauvaise passe mais qu’il avait réintégré le droit chemin depuis lors et qu’il aspirait désormais à une vie tranquille…

Le parquet préconisait une peine assortie d’un sursis probatoire avec des conditions à respecter, notamment un suivi pour la gestion de la violence. C’est la décision qui a été prise par le tribunal, 14 mois de prison avec un sursis probatoire.