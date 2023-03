Philippe reçoit une facture d’électricité de 162.000 euros pour… 2 mois: «C’est ce que je payais sur une année entière!»

« En 2021, ça, c’est que je payais sur une année entière ! » C’est un nouveau coup sur la tête de Philippe Bréhon, l’endivier de la Couture, entre Lille et Béthune, dans le Nord de la France, qui a reçu une facture d’électricité de 162 000 euros pour deux mois le 10 mars dernier. Depuis de longs mois, la production du chicon est en crise, plombée en grande partie par le prix exorbitant de l’énergie, écrit La Voix du Nord. de videos Mais pour Philippe Bréhon, les plus grosses factures n’avaient jusqu’ici jamais dépassé les 50 000 euros par mois l’an passé. Et avant la crise énergétique, en 2021, ses factures mensuelles ne dépassaient pas les 21 000 euros. Jusqu’à ce coup de massue. « Je ne sais pas du tout comment on va s’en sortir », lâche le producteur, également président de l’Union des endiviers, au nom de toute la filière, à La Voix du Nord.

Les frigos éteints quatre heures par jour Car il faut dire que des efforts, les producteurs en ont déjà fait. Par exemple, à La Couture, Philippe Bréhon a tenté de réduire sa facture en éteignant les grands frigos où sont stockées les racines pendant quatre heures par jour (pendant les heures de pointe). « Et encore, c’est pire pour certains. J’ai un collègue qui a une endiverie plus petite et qui a reçu une facture de 180 000 euros. »

Les endiviers étaient réunis à Arras, dans le département du Pas-de-Calais, ce mardi pour tenter de trouver des solutions. Aujourd’hui, ils demandent une renégociation des contrats avec EDF pour ceux qui ont dû signer au pire moment. « Certains qui se sont engagés sur un contrat en septembre 2022 payent 58 centimes du kWh, ce n’est pas possible d’en rester là. » Ils demandent aussi davantage d’explications et de réponses lorsqu’ils ont des interrogations sur le montant de leur facture, rapporte La Voix du Nord.