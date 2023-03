Les marchés des produits locaux «Les vendredis locaux» reviennent à Courcelles à partir du mois de mai: voici les dates de l’année

Venez découvrir ou redécouvrir les saveurs des produits régionaux, issus du circuit-court et également des créations artisanales. Le marché vous propose des produits divers, variés et de qualité tout en privilégiant l’échange direct entre le producteur et le consommateur.

Venez y faire un tour pour acheter ou simplement découvrir quelques spécialités locales telles que fromages, légumes, pains, miel, confitures, bières, cafés, vins, escargots, gin, rhum, pour le plus grand plaisir de vos papilles, mais aussi des produits issus de l’artisanat local tels que savon, bijoux, bougies, objets de décoration…