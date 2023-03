Une première édition pour Marcinelle: El Martchî, un marché local fait son apparition ce 13 mai

Il s’agit ici de la première édition du marché, « une édition test qui servira surtout à déterminer si le projet peut être mené à bien chaque année au niveau de l’énergie, du temps, etc. », indique Laurie Henriet, chargée de participation citoyenne.

On y retrouvera une vingtaine de stands tenus par des producteurs locaux se situant à maximum 40 kilomètres autour de Marcinelle. Au niveau des produits que vous pouvez y retrouver, il s’agira principalement de fromages, charcuteries, fruits et légumes, savons et chocolats. L’ASBL Mathias sera également de la partie en proposant des bonbons et pop-corn à la vente. Les fonds récoltés iront pour les enfants placés. Vous connaissez peut-être « Au Comptoir Des Belges » ? Ce dernier vous proposera différentes dégustations de bières ainsi que des alcools spéciaux.