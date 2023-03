Guido rate son vol à cause d’un retard de train mais la SNCB refuse de le rembourser: «Mes vacances sont gâchées»

Le 26 janvier dernier, Guido Boutsen devait prendre l’avion pour se rendre à Bangkok en Thaïlande, un pays qu’il affectionne particulièrement.

Quatre heures avant son vol, ce néerlandophone se rend à la gare d’Hasselt afin de prendre un train pour l’aéroport de Bruxelles. Un trajet qui dure normalement 1 heure et 17 minutes, expliquent nos confrères de HBVL. Mais problème : le train de guido a du retard et le navetteur n’arrive à Zaventem que 5 heures plus tard. « Mes vacances sont gâchées. Et c’est uniquement la faute de la SNCB », déclare le septuagénaire.