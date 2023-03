Carlo et Arno ferment leur restaurant après seulement deux ans: «Nous n’avons pas réussi à constituer une équipe solide capable de faire tourner le restaurant»

S’ils ont survécu à la crise covid, les deux restaurateurs sont contraints de fermer à cause d’un manque de personnel récurrent. Dans un premier temps, le binôme avait annoncé fermer pour une durée indéterminée mais désormais leur décision est précise : ils arrêtent définitivement.

Il y a deux ans, Carlo Geldhof et son fils Arno reprenaient le Hof Ten Dries à Wondelgen et l’ont transformé en Roast, un restaurant qui propose une cuisine de brasserie.

« Nous n’avons pas réussi à constituer une équipe solide capable de faire tourner le restaurant », explique Carlo. « Nous ne pouvions plus offrir la qualité et le service auxquels les clients sont habitués ».

Si le secteur de l’Horeca n’était pas des plus stable, il a encore plus été fragilisé de par la crise covid. Un grand nombre de serveurs ou de barmans ont effectivement quitté ce domaine pour trouver un travail ailleurs.

Les deux hommes ferment Roast avec douleur et remercient les clients de leur soutien et de leur fidélité. « Nous ne voulons pas que la fermeture laisse une impression négative. Nous sommes fiers de nos réalisations et des beaux moments que nous avons partagés avec nos clients », conclut-il.