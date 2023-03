Avis aux nageurs: le bassin sportif de Lago Mons sera inaccessible ce samedi

C’est ce samedi 25 mars que le Castor Club organise sa compétition annuelle. Le 5e Grand Prix de la ville de Mons se tient dès 7h à la piscine Lago Mons, au Grand Large. Le bassin sportif est donc inaccessible toute la journée de samedi.

A noter que les autres zones seront accessibles à prix réduit : le wellness (saunas, hammam, jacuzzi, etc.) et la zone ludique (toboggans, rivière sauvage, piscine pour bébé, etc.)