Drame à Montreux: le suicide collectif d’une famille entière avait été «préparé et répété»

Il y a un an, les 5 membres d’une même famille sautaient tout à tour du balcon de leur appartement situé à Montreux en Suisse. Nasrine Faraoun, sa sœur Narjisse, son mari David et leur fille décéderont en gardant un silence pour le moins étonnant. Seul leur fils âgé de 15 ans survivra après des mois de coma mais sans le moindre souvenir de ce qu’il s’est passé.

Envoyés sur place, les enquêteurs ne trouvent aucune trace de dispute. Les autopsies ne révèlent pas non plus la présence de stupéfiants. Le mystère plane alors jusqu’à aujourd’hui, jour où l’enquête est clôturée et les résultats publiés par le procureur du canton de Vaud.