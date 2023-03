Frédéric Janssens, le greffier suspendu du Parlement wallon, se défend pour la première fois: «Parfois, il faut rappeler à des gens que oui, ils sont payés pour travailler, et que oui, il y a des règles à respecter»

« Dans un monde idéal, évidemment on peut espérer que tout qui doit participer à une action sait précisément ce qu’il doit faire et le fait correctement. Quand un moment il faut une intervention managériale, c’est que les choses ne se passent pas nécessairement spontanément. Parfois il faut rappeler à des gens que oui, ils sont payés pour travailler, et que oui, il y a des règles à respecter », explique Frédéric Janssens à nos confrères de LN24 pour s’expliquer sur ses méthodes de management décriées et les accusations de harcèlement.

Quant aux menaces lancées à un membre de son personnel (« T’es à la morgue à midi », NDLR), il se défend : « Ce ne sont pas des menaces de mort, c’est la première chose. Je confirme que ce ne sont pas des menaces de mort. Je n’ai jamais menacé personne de mort. Et je n’ai jamais espéré la mort de personne. C’est une formule qui est dans une conversation beaucoup plus longue et c’est une conversation dans un cadre très délicat, qui dépasse très largement la relation d’un supérieur hiérarchique avec un de ses collaborateurs. C’est une conversation d’homme à homme. Je n’en dirai pas plus, je réserve ces explications assez délicates à l’auditeur du travail. Je n’estime pas avoir maltraité le personnel du parlement wallon. Je redis que je regrette que des mots et des comportements aient pu être mal interprétés. »