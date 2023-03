César Lewandowski, presque belge et gendre idéal de «Top Chef», se livre pour MAX: «J’ai un profil différent. Les jeunes chefs aujourd’hui sont tatoués, sont un peu plus cool…»

Je n’ai jamais eu de souci à parler de mon histoire, de ma maladie, de ma leucémie. Déjà parce que je trouve que c’est une belle histoire, il n’y a pas à s’en cacher, c’est l’histoire de la vie de plein de gens. Et ça m’a mené là où je suis aujourd’hui. Si on m’avait demandé il y a cinq ans, j’aurais énormément appréhendé de le faire mais finalement, j’ai toujours fait les choses sur des coups de tête…

Oui. Pendant le Covid, j’avais écrit des recettes, des projets que j’aimerais développer. Je suis passé indépendant. Mais quand on est indépendant et qu’on n’a pas de moyen, comment on fait pour réaliser ses projets en cuisine ? Eh bien, on s’inscrit à des concours. On essaie de se faire connaître du mieux qu’on peut. (sourire) Et « Top Chef » pouvait être une bonne opportunité pour moi si j’étais pris.