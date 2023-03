Le «Printemps des Sciences» débarque tout ce week-end au Sparkoh à Frameries: découvrez le programme

Ce week-end, le « Printemps des Sciences » débarque au Sparkoh. « Une première qui séduira toutes les familles avec une programmation palpitante et entièrement gratuite », explique le parc d’aventures scientifiques.

De nombreux stands d’éveil scientifique avec mises en situation pratique, manipulations et expériences ludiques seront proposés, l’UMons et le Mumons offrant des moments interactifs avec le public. Partez à la découverte des diversités dans les sciences et les technologies : diversités des sujets d’études, des disciplines, des métiers, des méthodes et approches, mais également diversité de genres.