Xiaomi lance la série Redmi Note 12 et Note 12 Pro: le meilleur rapport qualité-prix?

Il était attendu, il est arrivé. Le Xiaomi Redmi Note 12 a été officialisé par la marque chinoise ce jeudi 23 mars 2023. Une sortie internationale pour la nouvelle série entrée de gamme du constructeur. Enfin, c’est vite dit. Car comme à son habitude, Xiaomi a un peu compliqué la chose sortant quatre modèles. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Fort du succès du Redmi Note 11, voici les nouveaux (prenez une grande respiration) Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G et Redmi Note 12. Alors oui, ces deux derniers sont bien des « entrée de gamme » proposés à moins de 300 euros (249 euros pour la version la moins onéreuse). Pour les autres, le prix grimpe et on se retrouve dans le milieu de gamme. Vous suivez ?

La photo à l’honneur Au travers de ces nouveaux smartphones, le constructeur chinois a notamment voulu apporter des améliorations à la partie photo, à l’autonomie, la vitesse mais également le matériel avec un design plus travaillé. Nous avons pu prendre en main le Redmi Note 12 Pro (donc le milieu de gamme, si vous êtes perdu).

de videos On peut le dire, le rendu de l’appareil est globalement réussi même si un peu trop brillant à notre goût. On y retrouve un capteur IMX766 avec OIS, une caméra ultra-large et une caméra macro qui se veut efficace en faible luminosité (à tester). Le tout sera combiné à une partie logicielle puissante qui permettra d’améliorer le résultat des photos grâce à l’intelligence artificielle.

Pour le reste, on retrouve un écran Flow AMOLED de 120 Hz, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos ; une charge rapide de 67W ; une batterie de 5.000 mAh, le tout supporter par une puce MediaTek Dimensity 1080.