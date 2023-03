Un morceau de fromage et des cœurs: les inspecteurs font une incroyable découverte dans la soute d’un avion… (photo)

C’est une découverte pour le moins étonnante qu’ont fait les enquêteurs de la National Crime Agency à l’aéroport d’Heathrow à Londres. Et pour cause, ces derniers ont trouvé 104kg d’or d’une valeur de 4,5 millions d’euros dans la soute d’un avion en provenance des îles Caïmans, explique le Nieuwsblad.

« Les criminels utilisent de plus en plus l’or pour transférer de grosses sommes d’argent, issues du trafic de drogue, vers des lieux plus sûrs », explique le commandant Noyes.