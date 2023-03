Kylian Mbappé et Lionel Messi sur un départ? Le président du PSG donne des précisions sur leur avenir

Il explique ainsi à nos confrères espagnols : « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous attachons à ce qu’ils continuent. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement. Nous n’allons pas commettre d’erreurs. Je pense qu’il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. »

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a évoqué la prolongation de Lionel Messi dans le club de la capitale française. Il était interrogé par Marca, ce vendredi, et a évoqué les prolongations Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos.

Et d’ajouter sur le centre de formation : « Nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents. Nous allons continuer à investir dans le club et dans la transformation de l’avenir au sein de l’Académie. »