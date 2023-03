Quel premier bilan tirez-vous de ces nouveaux rythmes scolaires ?

Ça n’a pas été facile, car c’est une réforme qui dépasse l’école, mais rares sont les réformes qui se font vraiment en faveur de l’enfant. On est convaincu que les rythmes vont convenir davantage à l’enfant pour les apprentissages. Cela dit, on peut les changer, mais si les parents laissent leurs enfants jouer avec leur tablette jusqu’à 1 h du matin, ils ne seront pas plus reposés (…) Il y a toujours des dégâts collatéraux liés aux mouvements de jeunesse. On y travaille et on trouve des solutions. Beaucoup de retours de parents et d’enfants sont très positifs. Quant aux autres Communautés, je suis sûr que la germanophone va copier notre système. La Flandre ? Je m’engagerai à aller y réexpliquer ce qu’on a fait. On ne pouvait pas ne pas avancer ; les Flamands évoquaient des raisons qui ne me paraissaient pas pertinentes. Il y a toujours une peur du changement, mais en politique, il faut prendre ses responsabilités. Je suis convaincu que des responsables flamands verront les bienfaits de la réforme ; ça n’a pas beaucoup de sens dans un petit pays d’avoir des systèmes différents.