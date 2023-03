Un milieu de terrain inédit, des interrogations sur les flancs: voici le onze probable des Diables rouges pour la première de Domenico Tedesco en Suède

Les Diables Rouges débutent leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 ce vendredi soir face à la Suède, adversaire le plus solide sur papier. Un premier match qualificatif, mais également le premier match pour Domenico Tedesco à la tête de notre équipe nationale. Qui dit premier match dit premier onze de base. Et forcément, on devrait voir de nouvelles têtes !

Domenico Tedesco devrait opter pour une défense à 3, comme lors de l’ère Roberto Martinez. Un système que les Diables connaissent déjà et qui semble inévitable au vu des latéraux que nous avons à disposition. Parmi les trois défenseurs centraux, on devrait retrouver Vertonghen qui conservera la confiance du coach de par son expérience, accompagné d’Arthur Theate, incontournable à Rennes et qui devient de plus en plus un patron. À droite, le coach allemand pourrait opter pour Zeno Debast, qui enchaîne les bonnes prestations avec Anderlecht.