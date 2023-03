Monfils, Thiem, Murray, Wawrinka: pourquoi ils peinent à revenir au sommet

Une décharge électrique qui secoue le poignet droit, et après un petit quart d’heure contre Humbert, le tournoi de Miami était déjà terminé pour Gaël Monfils. Une nouvelle blessure inquiétante pour le Français de 36 ans, 6e mondial en 2016, qui visait son grand retour sur les courts, via ce 3e tournoi de l’année, avec comme objectif absolu, les J.O. de Paris 2024. Il encaissait, là, le 24e abandon en tournoi de sa carrière, les malheureux records de Haas et de Tipsarevic étaient égalés. L’an dernier, le Parisien avait pratiquement fait une croix sur la deuxième partie de l’année, après avoir subi une opération au talon droit le poussant au forfait dès Roland-Garros. Il était alors encore le 22e joueur mondial, il ne fera plus partie du top-300 au prochain classement ATP (320e, environ) ! « Bien sûr, vous avez des objectifs et vous voulez les atteindre. Mais parfois vous devez prendre un peu de recul et voir », commentait-il, en espérant que le verdict médical ne soit pas trop lourd pour son poignet. « Je ferai tout pour continuer à jouer. Je sais aussi que si je me blesse à nouveau, c’est fini ! »