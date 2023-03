600 personnes travaillent au quotidien sur le chantier du futur hôpital des Viviers à Gilly: rendez-vous le 6 juin 2024 pour couper le ruban

« On reste dans les clous : le jour du débarquement est fixé le 6 juin 2024 », précise David van Drooghenbroeck, le chef de projet du futur hôpital du GHdC. L’occupation des lieux sera progressive. Elle comptera trois temps forts : les 25 et 28 mai ainsi que le 2 juin 2024. Il s’agit en effet de regrouper 5 sites hospitaliers – Notre Dame, Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Reine Fabiola et l’IMTR – au même endroit. Le navire amiral du GHdC et ses 1.000 lits, tous pôles confondus, se déploieront sur 154.000m² – c’est près de 8 fois Ville2. On y ajoutera 40.000m² de parkings. « Ce qui en fait le plus important bâtiment hospitalier de Wallonie », indique David van Drooghenbroeck. Et de dernière génération aussi.