Le salon du vin de Bergilers de retour ce week-end: 22 viticulteurs à découvrir

Il a débuté ce vendredi et se poursuit ces samedi 24 (de 14 à 21h) et dimanche 25 mars (de 11 à 19h). Organisé par la Clap, le salon du vin de Bergilers fête sa 23e édition dans un espace de 500m², rue du Bailly.

22 viticulteurs sont présents pour vous faire leur production, et il y a plus de 200 références (vins et alcools) à découvrir.