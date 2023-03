Nos coups de cœur du week-end: grand feu, ville des mots, concert…

1 « Verviers, ville des mots », le dernier week-end

Ces samedi et dimanche 25 et 26 mars, se déroulent les dernières heures de « Verviers, ville des mots », organisée par le Centre Culturel de Verviers. Plusieurs activités ont lieu le premier jour du week-end : lecture de textes à 20 heures rue Chapuis 6, mur d’expression de 9 h 40 à 12 heures place du Marché et bien d’autres.