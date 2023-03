Bonne nouvelle pour les ménages belges: la prime pour le pouvoir d’achat validée en Conseil des ministres

Celle-ci permet aux entreprises et aux secteurs qui ont réalisé des bénéfices importants de l’octroyer à son personnel.

Pour les années 2023 et 2024, aucune augmentation des salaires, au-delà de l’indexation automatique, ne sera accordée. Il sera par contre possible, dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices, d’octroyer une prime de pouvoir d’achat. Celle-ci sera de maximum 500 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés et de maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés.