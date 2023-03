Tadej Pogacar après sa 3e place au GP de l’E3: «Le Tour des Flandres me convient plus»

Comme l’année dernière sur le Tour des Flandres, Tadej Pogacar n’a pas hésité une seule seconde. Le Paterberg et le Vieux Quaremont, dans cet ordre ce vendredi avant d’inverser dimanche prochain, le double vainqueur du Tour de France les a avalés en conduisant le groupe. Et en poussant Wout van Aert à un souffle de la rupture totale, Mathieu van der Poel étant manifestement plus que content de garder la roue. « C’est mon point fort, c’est là-dessus que je dois jouer pour essayer de les lâcher en rendant les montées difficiles. J’ai tout tenté mais ils étaient juste trop forts », sourit, comme à son habitude, le Slovène, débarbouillé. C’est lui, en tout cas, qui a laissé la plus grosse impression dans les difficultés. « Je savais que les lâcher au sprint serait impossible. J’ai tenté à deux reprises d’anticiper mais ils attendaient clairement que j’attaque. Il n’y avait aucun effet de surprise, c’était compliqué dans ces circonstances. Mais j’ai essayé. »

À l’inverse d’un Julian Alaphilippe bien trop discret avant de disparaître sur chute, lui débarquera gonflé à bloc à Bruges. « Oui, je vais rentrer quelques jours chez moi à Monaco pour profiter un peu du soleil car il n’y a plus grand-chose à faire concernant ma forme mais c’est certain, je suis en confiance. Le Tour des Flandres me convient d’ailleurs plus car il est plus long. On parle de deux heures en plus sur le vélo, d’une autre usure. C’est mieux pour moi-même si avec ces deux-là, c’est compliqué », conclut-il, dans un même sourire. Comme s’il s’assurait que son rendez-vous dimanche prochain est bien fixé.