Le Ropieur, café bien connu de Mons, va changer de main: la tradition féminine se poursuit!

Pour Odile Houlliez, figure du monde de l’Horeca, l’émotion est forte : le 8 avril, elle cédera les rênes du Ropieur, emblématique café de la Grand’Place de Mons. À 54 ans, elle doit se retirer pour raison de santé.

« J’ai passé 15 merveilleuses années avec la jeunesse montoise, les artistes, les musiciens. C’est avec un grand regret que j’arrête avant la pension, mais j’ai de trop gros problèmes de santé », confie la tenancière. « Et pour un petit café comme celui-là, il faut être là tout le temps. On est au four et au moulin, parce qu’il y a la partie administrative, qui n’est pas visible, et la partie pratique, l’accueil des clients. On ne peut pas faire du télétravail quand on tient un commerce sur la Grand’Place (rires) ! »