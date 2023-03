250 personnes ont assisté aux funérailles d’Eugène Demeyer, le papa du bourgmestre de Liège

Pour rappel, Eugène Demeyer est décédé le 16 mars dernier à l’hôpital à l’âge de 88 ans. Il avait fêté ses 65 ans de mariage en janvier dernier avec Marie-Thérèse, son épouse et leurs six enfants : Willy, Jean-Marc, Sabine, Nadine, Sylvie et Sylvain. Il avait 13 petits enfants et un arrière-petit-fils !

Mais également Frédéric Daerden, président de la fédération liégeoise du PS, Jean-Claude Marcourt, la députée MR Diana Nikolic, Jean-Christophe Péterkenne, directeur général du GRE-Liège, Yves Bacquelaine, François Fornieri, les artistes Pierre Theunis et Bob Basomboli ainsi que beaucoup de Jupillois et autres amis.

Les hommages

L’échevin Jean-Pierre Hupkens a prononcé un discours au nom de son épouse et de ses enfants. Il a rappelé qu’Eugène avait bâti une grande famille, celle qu’il n’avait pas eue.

« Tout avait commencé à Cointe où il a rencontré Marie-Thérèse. Pour ses petits-enfants, il a été un grand-père merveilleux. Il les a souvent apaisés et s’en est bien occupé, leur inculquant les valeurs de l’amour, de la solidarité et leur offrant de nombreux cadeaux aux fêtes de Saint-Nicolas et de Noël.

Eugène était un homme curieux de tout, amoureux de la photo et de sa caméra Super 8 avec la projection de films sur écrans et la distribution de chocos par Marie-Thérèse à l’entracte ! Il était profondément gentil, mais c’était un homme de lutte avec la capacité de se révolter. Militant wallon, il était proche d’André Renard, et a aussi été militant syndical. Eugène, par la force de l’amour donné, est toujours vivant », a-t-il conclu.

Richard Fonbonne, un de ses beaux-fils, mari de Sylvie, a lui indiqué qu’Eugène était un homme humble, discret et exemplaire qui a toujours tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien.

Lucas, fils de Willy Demeyer et petit-fils d’Eugène, a rappelé qu’avec Eugène on filait droit ! Les enfants ont toujours fait la pluie et le beau temps chez Eugène qui ne supportait pas l’injustice. Corentin, un autre de ses petits-fils, a présenté un homme généreux, juste, débrouillard, fort, fier, qui ne s’est jamais plaint et un modèle d’humanisme qui l’inspire. Amour, partage et don de soi étaient ses valeurs.