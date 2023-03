Cour d’assises d’Arlon | La défense de Mélissa Sauvage soutient que sa cliente n’est pas une meurtrière: «Si vous pensez qu’après les coups, après le sang, il y a eu de la vie alors vous devez l’acquitter pour le meurtre»

Une « obligation d’excellence », voilà comment Me Dimitri De Coster a défini sa mission ce vendredi après-midi après le réquisitoire implacable de l’avocate générale et surtout le comportement pas toujours irréprochable de sa cliente durant les différents débats. Lire aussi Incident à la cour d’assises d’Arlon, Mélissa Sauvage, accusée du meurtre de son père, évacuée en larmes et hors d’elle:«Bande d’enfoirés, vous avez détruit ma vie et celle de mon père» Le premier à prendre la parole, pour la première fois en cour d’assises, était Me Loïc Richard. « Un dossier soit on le prend dans sa globalité et avec ces nuances soit on ne le prend pas et la petite sœur de Mélissa Sauvage fait partie de ce dossier », lance l’avocat de Florenville faisant allusion aux accusations de l’enfant sur le comportement de la victime.

Rappelons encore et toujours que jamais Antoine Marchal n’a été condamné pour des faits de mœurs. Mais pour la défense, on ne peut évacuer l’audition vidéo filmée de la jeune fille d’un revers de la main. « Je n’ai jamais cru à la thèse du suicide de ma cliente. Par contre, je suis absolument persuadé qu’il est mort d’une combinaison des coups et des médicaments On sait qu’il a pris du lormétazépam et du dafalgan… En association, avec un autre médicament, le lormétazépam peut être mortel. Mon sentiment, c’est qu’il s’est relevé et qu’il s’est auto-médiqué et cela a précipité sa mort. »