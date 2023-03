La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Voici le nouvel homme fort du foot belge...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bossaert : une question de déontologie et d’ego

Exit Peter Bossaert, CEO de l’Union belge de foot… et lui, au contraire de Hazard, Alderweireld et Mignolet, ne voulait pas quitter le navire. Il n’a donc pas pris l’avion avec Tedesco et captain’ Kevin pour Stockholm et assister au premier match de qualif pour l’Euro. Le désormais ex-CEO aurait fait modifier son contrat en février 2022 sans qu’il ne soit approuvé par l’ensemble de son conseil d’administration, indexation et prime de 100.000 euros à la clef. C’est le nouveau président, Paul Van den Bulck, qui a dénoncé le procédé, avec l’aide d’un cabinet d’avocats.