Un espace de partage dédié au vélo débarque dans la rue de la Petite Guirlande à Mons

« Très rapidement, c’est le quartier de l’axe gare – rue des Capucins qui s’est avéré être le plus intéressant pour installer ce nouvel espace », explique la Ville de Mons. « Il s’agit d’un quartier en mouvement, d’un trait d’union entre la gare et le centre-ville et en même temps d’un quartier en pleine transition où le passage est dense. La Ville mène d’ailleurs depuis plusieurs années une politique de revitalisation de cet axe, notamment à travers l’occupation, par des artistes et des artisans, des commerces vides ou à louer. »

L’opportunité est apparue lorsqu’un espace anciennement occupé par les anciens établissements Dutrieux s’est libéré. « Plus qu’une vitrine dédiée au vélo, ce lieu a pour ambition de devenir un espace multiple, vivant et ouvert sur le quartier et ses habitants », poursuit la Ville. « Il dispose de nombreux espaces qui seront non seulement partagés par Pro Vélo et ses partenaires (le Gracq, Tous à Vélo, Bike Repair Social Club, le Comptoir des Ressources Créatives) mais qui pourront aussi être mis à disposition pour d’autres activités en lien avec le développement local, la culture et la création. »