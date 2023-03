Plusieurs gros chantiers wallons redémarrent: voici où il faudra être patient les prochaines semaines

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le printemps et les gros chantiers redémarrent sur nos routes et autoroutes. Ainsi, ce vendredi, ceux qui empruntent l’E411 entre Daussoulx et Aische-en-Refail vers Bruxelles ont pu être surpris. Le vaste chantier de réfection ce tronçon d’autoroute de 10 km, qui avait démarré lundi avec du travail localisé entre 9 et 16h, est entré dans une phase plus conséquente. Le trafic a été ramené sur deux bandes de circulation, y compris dans le sens Bruxelles-Namur pour permettre le travail en berme centrale, et la vitesse y est limitée à 70 km/h dans les deux sens.

On a connu quelques ralentissements ce vendredi, mais « les premiers jours d’un chantier sont toujours un peu plus denses, le temps que les automobilistes prennent le pli et adaptent leur trajet en partant un peu plus tôt ou plus tard », explique-t-on à la SOFICO. L’objectif étant de libérer les voies pour l’hiver 2023, et de reprendre le chantier au printemps 2024. Patience donc !