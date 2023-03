« Non à la fermeture de l’école de Petit-Roeulx-lez-Braine » :des parents ont lancé une pétition

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

n décembre dernier lors de la soumission au conseil communal du projet de plan de gestion 2023-2027 de la ville de Braine-le-Comte, nous avions révélé que la ville projetait de fermer la petite école maternelle de Petit-Roeulx-lez-Braine, rue du Centre. Il y a quelques jours, une pétition contre la fermeture a été lancée.

Il y a quatre mois, le bourgmestre Maxime Daye nous avait alors expliqué que « L’école était en sursis depuis quelques années en raison d’un nombre d’élèves trop limité et que maintenant, il est en dessous. (…) Un audit d’Igretec a aussi déterminé que l’entretien du bâtiment, vétuste et énergivore, coûte beaucoup d’argent, de même que l’encadrement au niveau des heures PO (…). À quelques kilomètres de là, l’implantation de Steenkerque peut accueillir les élèves et l’encadrement. Vu le contexte, c’est une question de saine gestion des deniers communaux. »

D’autres actions ont été envisagées

Quatre mois plus tard, des parents de l’école, soutenus par l’association des parents de l’école communale de Steenkerque et Petit-Roeulx, ont lancé une pétition en ligne contre la fermeture de l’école. Le timing peut étonner.