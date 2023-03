Des locataires laissent leur logement dans une crasse innommable à Antoing: «C’est horrible, cela dépasse la réalité!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une publication accompagnée de photos et de vidéos a dernièrement attiré l’attention de nombreux Antoiniens sur la page Facebook destinée aux habitants du Pays-Blanc. Et pour cause, une dame y partage les images d’une maison laissée dans un état innommable par ses locataires. Ces derniers ont quitté les lieux, abandonnant leurs trois chiens et leurs cinq chats. Il est difficile d’imaginer comment des personnes ont pu vivre dans une telle crasse, d’autant plus avec des enfants.