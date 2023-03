Un éventuel largage du MR en Wallonie pourrait-il faire couler la majorité Vivaldi? «Une chute du gouvernement ne serait bonne pour aucun des partis qui le composent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si le MR est viré des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et wallon, cela pourrait-il aussi affecter lourdement le gouvernement fédéral d’Alexander De Croo, la majorité Vivaldi ? « A ce stade, je serais étonnée que ces changements de majorité se réalisent », pose d’emblée Caroline Sägesser, chargée de recherches au Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques). « Mais admettons… Cela affecterait-il la Vivaldi au point de menacer son existence ? Je ne le pense pas. Il n’y a pas d’alternative crédible et une chute du gouvernement De Croo ne serait bonne pour aucun des partis qui le composent. Les sondages indiquent qu’en cas d’élections anticipées, seul Vooruit (les socialistes flamands, NdlR) pourrait tirer son épingle du jeu… En revanche, l’atmosphère au conseil des ministres ne s’en trouverait pas améliorée. »