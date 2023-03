Les parkings du Quadrilatère à Huy inaccessibles durant une journée: pour poser la couche finale de tarmac avenue Chapelle

Dans le cadre de la revitalisation du quartier du Quadrilatère à Huy, la société Cop et Portier va procéder à la pose de la couche finale (asphaltage) avenue Adolphe Chapelle, ainsi qu’au carrefour que forme cette artère avec la rue de la Résistance.

Pour ce faire, l’arrêt et le stationnement seront interdits avenue Adolphe Chapelle, durant toute la période précitée.

Les parking publics et privés situés avenue Adolphe Chapelle seront inaccessibles.

Rue de la Résistance en double sens

La circulation des véhicules, rue de la Résistance, sera mise en double sens de circulation dans les tronçons compris entre la rue Delloye Matthieu et l’avenue Adolphe Chapelle, ainsi qu’entre l’avenue Adolphe Chapelle et la rue des Crépalles. Dans ce tronçon, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits du côté des immeubles portant les numéros impairs.