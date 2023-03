Le challenge «40 jours sans tondre» fait son retour à Waremme: le plus beau cliché sera récompensé!

Le concours, quelque peu original, fait son grand retour à Waremme. Le PCDN, en collaboration avec la Ville, propose à nouveau le challenge « 30 jours sans tondre ». Un concept simple : du 22 avril au 31 mai, les participants devront conserver en l’état une bande enherbée de leur jardin, sans la tondre.

Concrètement, ceux qui souhaitent participer au challenge doivent s’inscrire auprès de la commune. Il est ensuite nécessaire d’envoyer une photo du jardin le premier jour et une seconde, 40 jours plus tard, pour montrer l’évolution de la pelouse. Le gagnant sera désigné sur la base d’une photo montrant que la nature a bien repris ses droits (ex : une abeille qui butine les fleurs…).