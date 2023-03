Notre sondage: si on abolissait le changement d’heure, vous seriez plutôt pour l’heure d’hiver

Mais ce changement d’heure ne devait-il pas disparaître? L’Europe s’était en effet mise d’accord sur ce point en mars 2019… et depuis lors, le texte prend la poussière. Après un accord au niveau de la Commission européenne, c’était au Conseil européen d’adopter la directive et d’imposer aux Etats-membres de s’y conformer. Deadline annoncée à l’époque: fin 2020.

Ce week-end, vous dormez une heure de moins! On change les heures, et à deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, il sera donc trois heures.

Ne comptez pas dessus cette année. On passe bien à l’heure d’été ce week-end, tout comme on passera à l’heure d’hiver en octobre prochain, les différents pays ne s'étant pas encore décidé sur l’heure qu’ils souhaitaient garder. Les autorités françaises confirment sur leur site Internet: «En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Le changement d’heure été et hiver 2023 est conservé.»