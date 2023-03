Remco Evenepoel perd six secondes sur Primoz Roglic lors du Tour de Catalogne: «Ce n’était pas très malin de ma part»

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a terminé deuxième de la dernière étape de montagne du Tour de Catalogne (WorldTour), vendredi. Dans l’ascension finale de Lo Port, le champion du monde s’est à nouveau montré le plus offensif des candidats à la victoire, mais il s’est incliné devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

« Dans les quatre derniers kilomètres, c’est moi qui ai un peu déterminé le déroulement de la course », a analysé Evenepoel. « Mais Primoz a répondu à toutes les attaques avant d’accélérer aux 500 mètres. Puis, il a de nouveau baissé le rythme, et j’ai alors essayé de le contrer. Ce n’était pas très malin. Mes jambes étaient à fond. Je pense que son but était de me faire sprinter trop tôt. Je pense que c’est ma plus grosse erreur de la journée. C’est une leçon pour l’avenir. Au moins, nous avons fait preuve d’initiative et nous avons fait la course. En tant qu’équipe, nous avons pris le contrôle de l’épreuve. Nous étions la seule équipe avec trois coureurs dans les six derniers kilomètres. Nous avons fait mieux que les Jumbo-Visma., mais ils ont gagné… Enfin, on ne peut pas reprocher à Primoz d’être resté dans la roue et d’avoir misé sur le sprint final. »