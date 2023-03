La Vennbahn récompensée par 4 étoiles au salon international du Tourisme, à Berlin

Un point fort de cette foire internationale est la proclamation du classement des itinéraires cyclables les plus populaires et la remise des certificats aux meilleurs itinéraires cyclables de longue distance.

Christian Tänzler, le vice-président fédéral de l’ADFC, a félicité les régions qui se sont distinguées par un cyclotourisme particulièrement qualitatif. En remettant à nouveau cette distinction à la Vennbahn, qui fête d’ailleurs ses dix ans en 2023, l’ADFC re-confirme la qualité globale du parcours et plus particulièrement au niveau des aspects « surface », « sécurité » et « signalisation », nous indique un communiqué de presse de l’Agence de tourisme des Cantons de l’Est.