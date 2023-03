Disparition inquiétante à Amay: avez-vous vu Raphaël?

Depuis ce jeudi, la famille et les proches de Raphaël Weidner sont inquiets. L’homme, âgé de 44 ans et originaire d’Ampsin (Amay), n’a plus donné signe de vie depuis mercredi soir ou jeudi matin. « Il a laissé ses effets personnels chez lui ainsi que sa voiture. Il n’était pas très bien dans sa peau », s’inquiète l’un de ses amis, partageant un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Raphaël mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bruns, les cheveux gris (poivre et sel) coupés court et pourrait être mal rasé. Au moment de sa disparition, il pourrait porter un pantalon noir en jeans.