Vers un accord de coopération belgo-britannique pour les drones militaires SkyGuardian

Cet accord est relatif à la mise en œuvre et au soutien des futurs drones Male ( »Medium Altitude Long Endurance ») MQ-9B SkyGuardian, dont la livraison devrait débuter l’an prochain, a annoncé le gouvernement. Ce partenariat se traduira la signature prochaine d’un accord-cadre, un «Memorandum of Understanding» (MoU) en jargon, a expliqué le cabinet de Mme Ddonder (PS).

Le gouvernement Michel a décidé en octobre 2018 d’acheter, pour un montant d’environ 200 millions d’euros, deux systèmes SkyGuardian à GA-ASI pour effectuer des missions dites ISR ("Intelligence, Surveillance and Reconnaissance"), un nombre porté à trois dans le plan STAR (pour «Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) pour la Défense, approuvé l’an dernier par le gouvernement et le parlement. Chaque système comprend une station de contrôle au sol et deux avions.

Les livraisons de ces appareils, qui devaient débuter en 2023 et s’étaler sur deux ans ont, selon un spécialiste du dossier, pris du retard en raison de problèmes logiciels détectés sur les SkyGuardian de la Royal Air Force (RAF) britannique, le seul client - actuel - de cette variante du MQ-9 en Europe. Ces appareils, que les militaires qualifient d’"avions pilotés à distance» (RPA en jargon aéronautique), seront basés à Florennes.

Selon le journal ’L’Echo’, la collaboration belgo-britannique prévoit la maintenance du système, la formation du personnel à l’utilisation des drones et au développement des capacités du dispositif. Celui-ci coûtera entre 750 et 1,4 million d’euros par an à la Défense et associe plusieurs entreprises belges, dont Sabena Engineering (anciennement Sabca).