Edouard, 76 ans, agressé sur le parking du Carrefour à Haine-St-Pierre: «L’un des deux agresseurs lui a donné des coups de poing au visage»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, Edouard, 76 ans, s'est garé sur le parking du Carrefour d’Haine-Saint-Pierre, entre le Quick et la pompe à essence, non loin du talus. Il devait attendre Isabelle, sa fille qui allait sortir de l’école située non loin.