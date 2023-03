Plusieurs mesures prises pour améliorer la sécurité sur la N62 à Eupen

À proximité de l’Allemagne et du Luxembourg, la N62 devient problématique, notamment pour des raisons de sécurité. D’après Philippe Henry, vice-président et ministre wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, une série de décisions doivent être prises pour améliorer la situation. Il s’est rendu ce jeudi 23 mars à Burg-Reuland et Eupen pour constater la problématique.

Le 15 février dernier, une réunion de travail s’est tenue avec son cabinet à l’administration communale de Burg-Reuland, en présence de représentants de la commune, de la zone de police de l’Eifel ainsi que du SPW de la direction des routes de Verviers.