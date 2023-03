Kylian Mbappe inscrit son 37e but en Equipe de France et égale Karim Benzema contre les Pays-Bas

Trois jours après son 32e anniversaire, le meneur de jeu de l’Atlético Madrid a enfin retrouvé le goût du but sous le maillot bleu, en ouverture des qualifications à l’Euro-2024 à Saint-Denis. Il a marqué son 43e but international dès la deuxième minute, servi par Mbappé.

Avec son 37e but chez les Bleus, Kylian Mbappé est devenu l’égal de Karim Benzema, tandis qu’Antoine Griezmann a mis fin à une série de seize matches sans marquer en équipe de France, vendredi contre les Pays-Bas.

Son dernier but remontait au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan (8-0) et il avait traversé la Coupe du monde 2022 sans marquer, à un poste plus reculé.