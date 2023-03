Mehdi, le freestyler bruxellois champion du monde, cumule des millions d’abonnés: «J’essaie de faire passer un message»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

New York, Barcelone, Dubaï, Agadir, Copenhague… Ces derniers mois, ces destinations de rêve, c’est le quotidien de Mehdi Amri. Ce jeune, né à Uccle et habitant aujourd’hui à Vilvorde, est devenu triple champion du monde et de Belgique de Panna, cette discipline de freestyle en football qui consiste à faire passer le ballon entre les jambes de l’adversaire. À seulement 13 ans, il est parvenu en moins de 10 secondes à mettre son adversaire hors-jeu.

Cette performance hors norme et son talent ont fortement contribué à son essor. Aujourd’hui, Mehdi cumule plus d’un million d’abonnés sur TikTok et 911.000 abonnés sur Instagram : une véritable star des réseaux sociaux.