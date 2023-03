Pour réussir à recruter, une société de titres-services de Spa offre un beau cadeau: «Le secteur traverse de grandes difficultés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le principe est le suivant. Une aide-ménagère se présente avec, à son actif, 19 heures de clients ; six mois plus tard, si ses clients sont toujours là, elle bénéficie (une seule fois) de 19 heures de récupération. Si elle en a 38h (le maximum), et qu’elle les conserve à l’échéance, alors c’est une semaine complète de congés payés qui lui est donnée.