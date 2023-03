Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 Un 4-4-2 surprenant mais sécurisant

Domenico Tedesco avait laissé planer le doute la veille quant à son système. Toutefois, dès l’échauffement, le dispositif défensif était clair. Mais, plus étonnant un peu plus en aval du jeu, le quatuor disposé à plat dans l’entrejeu ainsi que deux attaquants eux aussi placés, en parallèle, sur le même segment. Un dispositif jamais utilisé sous l’ère Martinez au départ d’un match et empreint d’une prudence toute légitime compte tenu du manque de repères avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur.

À quelques exceptions près (dont un sauvetage de Faes sur la ligne, la solidité affichée à l’arrière d’un bloc très compact qui permit à Onana de ratisser un nombre incalculable de ballons) a contribué à rassurer l’ensemble de l’équipe belge. La fin du Mondial en eau de boudin était encore dans tous les esprits, Stockholm a peut-être signifié un nouveau départ du collectif tricolore. Fût-ce au niveau de la fraîcheur apportée par la passation de pouvoirs entre Martinez et Tedesco sur fond d’un rajeunissement impérieux. La détermination de Theate derrière, la rigueur d’Onana et l’enthousiasme de Lukebakio constituant un plaidoyer pour un futur moins sombre qu’on ne le pensait voici quelques mois encore.