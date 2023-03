Diables rouges: Wout Faes, symbole d’un pari défensif payant

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les interrogations étaient légitimement nombreuses autour de la nouvelle organisation collective. Domenico Tedesco allait-il opter pour une défense à trois, comme Roberto Martinez l’avait instauré sous son ère, ou allait-il revenir à une charnière à quatre, plus classique ? Finalement, le nouveau sélectionneur a choisi la deuxième possibilité. Avec Timothy Castagne sur le côté droit, un solide duo axial Wout Faes-Jan Vertonghen et, un rien plus surprenant, Arthur Theate comme latéral gauche. Un pari qui s’est avéré payant, même si cet essai demandera confirmation dans d’autres contextes et face à des adversaires plus coriaces.