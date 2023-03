L’heure de la terre va sonner à 20h30 en Belgique et dans le monde: la Grand-Place de Bruxelles et l’Atomium seront plongés dans le noir

Dans le cadre de cette action, citoyens, villes et entreprises sont encouragés à éteindre la lumière pendant une heure, en signe d’engagement symbolique pour l’environnement.

La Stib, elle, réduira l’éclairage dans 26 de ses stations de métro et de prémétro. Les lumières n’y seront pas totalement éteintes pour des raisons de sécurité. La luminosité correspondra à un tiers de l’intensité normale, ce qui permettra d’économiser plus de 700kWh, soit plus de deux mois de consommation électrique d’un ménage bruxellois.