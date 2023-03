Plus de 100.000 pilules du lendemain remboursées en un an

Plus d’un quart (26 %) des pilules du lendemain ayant fait l’objet d’un remboursement en 2021 ont été consommées par des femmes âgées entre 31 et 40 ans (contre 20 % pour les 25-30 ans et 44 % pour les moins de 25 ans).

«Il est intéressant de voir qu’elles sont très concernées et que c’est donc une mesure bénéfique pour elles. D’ailleurs , explique Mme Cueppens, ces tranches d’âge correspondent aussi à celles qui sont les plus concernées par les demandes d’interruption volontaire de grossesse (surtout les 25-35 ans, NdlR) , comme le montrent les rapports de la commission nationale d’évaluation . Ce ne sont pas les plus jeunes qui y ont le plus recours, comme on le croit parfois à tort.»