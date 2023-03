«J’en ai plus qu’assez de payer pour ramasser des crasses !» : Combien les déchets sauvages coûtent aux communes du Centre ?

À l’occasion de la grande opération de nettoyage organisée par Be WaPP, nous nous sommes penchés sur l’argent déboursé par deux communes de la région en vue du ramassage des déchets sur la voie publique. À Estinnes, cela représente 24 millions d’euros uniquement pour les déchets sauvages. « À cela, on ajoute le salaire des deux personnes en charge du ramassage et nous tournons à plus ou moins 125 000 euros par an pour 125 tonnes de déchets » commente la bourgmestre d’Estinnes, Aurore Tourneur (Les Engagé·e·s). « J’en ai plus qu’assez de payer des gens pour ramasser des crasses alors que l’on a une si belle commune. Le problème est qu’on a énormément d’espaces sans surveillance sociale et les gens en profitent ».