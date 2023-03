«C’est un sacré coup dur»: choqués par la disparition de Marion Game, ses partenaires à l’écran lui rendent un dernier hommage De « Scènes de ménages » à « Plus belle la vie », la comédienne a marqué ses collaborateurs. Photonews

Par F.Gh. (D.R.)

La triste nouvelle est tombée ce vendredi 24 mars, lorsque l’AFP a confirmé le décès de Marion Game, à l’âge de 84 ans. « Elle s’est éteinte jeudi en fin d’après-midi à son domicile en région parisienne. C’est dans la tendresse et l’affection des siens qu’elle est partie rejoindre les étoiles » a annoncé sa fille, Virginie Ledieu. Une disparition qui a plongé le monde du petit écran en deuil, tout particulièrement les équipes de « Scènes de ménages », où la comédienne incarnait la pétillante Huguette depuis 2009. Terriblement touchés, plusieurs de ses camarades ont tenu à lui rendre un dernier hommage, comme Loup-Denis Elion (Cédric) qui lui a adressé un sobre message. « Bisous ma Marion. Repose en paix. » a-t-il indiqué en légende d’un cliché d’eux deux, posté sur Instagram. Quant à Frédéric Bouraly (José), c’est sur Twitter qu’il a indiqué sa tristesse, écrivant : « Marion… Quelle tristesse ! Difficulté de réaliser… Une tendre pensée pour ses proches. » de videos L’humoriste Laura Calu, qui avait brièvement incarné la coloc d’Huguette et Raymond, a utilisé une citation de Thomas Corneille afin d’honorer la mémoire de Marion Game : « Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. » Elle a ensuite envoyé tout son amour et ses pensées aux proches de la comédienne disparue, y compris « son petit chien », avant d’ajouter : « J’ai adoré jouer et boire des infusions de thym à vos côtés. Bon voyage Marion. » Contacté par Télé-Loisirs, David Mora (Fabien) n’a pas caché son admiration pour celle qu’il a qualifiée de « grande actrice ». « Je me rappelle de son accent de titi parisienne propre à elle quand elle m’avait accueilli dans Scènes de ménages. Elle était une comédienne très talentueuse, elle avait fait plein de voix de doublage. » a-t-il confié à nos confrères, avant de conclure, « C’est bien triste cette nouvelle, c’est sûr. »

Lire aussi Marion Game, Huguette dans «Scènes de ménages», est décédée à l’âge de 84 ans Si les jeunes fans de séries françaises connaissent surtout Marion Game à travers « Scènes de ménages », l’actrice a également officié quelques années dans une autre fiction phare du PAF. De la saison 6 à la saison 8 de « Plus belle la vie », elle a prêté ses traits à une certaine Andrée Boher, qui n’est autre que la mère de Jean-Paul Boher, incarné par Stéphane Hénon. Egalement joint par Télé-Loisirs, l’acteur a confié avoir vécu un véritable choc en apprenant la nouvelle. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec elle. (…) C'était une personne très bienveillante, humble, simple, et toujours à l'écoute des autres. » a-t-il déclaré. Il a également raconté avoir regretté de devoir arrêter de travailler avec elle sur le feuilleton de France Télévisions, lorsqu’il est devenu « trop compliqué de jongler » avec la comédie de M6. « C’était un vrai plus d’avoir Marion Game dans Plus belle la vie. Boher a grandi à travers les intrigues avec sa mère, mais j’ai aussi grandi en tant que comédien en jouant face à Marion Game. » a-t-il ajouté.