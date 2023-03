Mauvaise surprise pour Fabienne, de Seraing, qui pensait faire une bonne affaire en réservant ses vacances six mois à l’avance: «Injuste, ça ressemble à de la malhonnêteté»

Seulement, deux semaines plus tard, elle s’aperçoit que le prix de son voyage a baissé d’environ une centaine d’euros. Quelques jours plus tard, Fabienne consulte à nouveau les tarifs, et rebelote… le prix de son voyage est descendu à 2.810 euros !

Fabienne, une habitante de Seraing, a réservé ses vacances d’été plus de six mois avant son départ afin de profiter des meilleurs prix. Au total, la Serésienne a déboursé 3.034 euros, tout compris, pour elle et son mari.

« Je me disais qu’en réservant au plus tôt, je bénéficierais des meilleurs prix. Finalement, plus on avance dans le temps, plus les prix baissent », explique-t-elle à RTL info. « Les tour-opérateurs expliquent qu’il faut réserver au plus tôt, mais finalement, ça n’est pas forcément le cas. On ne sait plus quand il faut réserver. Pour moi, ça ressemble à de la malhonnêteté, ça devrait être ceux qui réservent au plus tôt qui bénéficient des meilleurs prix ».